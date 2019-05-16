〈台北都會〉北市府抹黑媒體報導假新聞 議員齊譴責

2019-05-16

〔記者郭安家／台北報導〕各媒體五月六日皆引述台北市議員王浩質詢北市府官員的內容做報導，台北市財政局卻利用市府官方網站發布「不實報導」、「假新聞」等攻擊用語，抹黑媒體，卻不敢針對議員質疑重點做回應，引發市政記者譁然。台北市議會昨大會，各黨議員齊聲譴責台北市政府官員抹黑、攻擊媒體，恫嚇記者、箝制新聞自由，凡事都推給「假新聞」。

民進黨團要求市府公開道歉 獲跨黨派支持

台北市議會議員基於監督市政而質詢官員、批評市政，經記者報導後，台北市政府各單位常採取以「假新聞」扣帽子的手段，混淆視聽；昨議會大會，民進黨團提案要求北市府公開道歉；國民黨議員也強調，市長今日做專案報告前必須先說明。議長陳錦祥表示，媒體採訪、報導議員質詢內容，市府不應用假新聞字眼，且應尊重議員法定職權；並揚言要請副秘書長陳志銘到議會專案報告什麼叫做「假新聞」？

王鴻薇：不應對報導質詢內容記者做攻擊

國民黨議員王鴻薇表示，議員質詢絕對有所本，即使市府認為有澄清必要，也應就事實本身做澄清，而非針對報導質詢內容的媒體記者做攻擊，現在製造假新聞要被關三年，市府豈可隨便亂扣帽子？難道覺得「黑人家」不用任何成本責任？

王浩︰攻擊第一線記者 是柿子挑軟的吃

國民黨議員王浩痛批，市府官員有本事就在議場講清楚，如今針對第一線記者做攻擊，是柿子挑軟的吃，因議員比較硬，官員不敢啃。

許淑華︰市府不該恫嚇記者 箝制新聞自由

民進黨議員許淑華指出，記者執行新聞工作平衡報導，官方不該恫嚇記者、箝制新聞自由；過去有柯粉攻擊記者，如今市府團隊已達柯粉的程度，很扯！公務員、政務官及事務官都應秉持中立客觀，針對事件講清楚，由民眾判斷對錯，但不該抹黑。

民進黨議員簡舒培表示，倘若外界解釋方式和柯市府想表達的方向不一樣，就被市府扣上「假新聞」的罪名，哪個記者還敢報導議員質詢內容？

羅智強︰先譴責柯五大弊案是假新聞

國民黨議員羅智強痛批，只有假政府，哪有什麼假新聞？若面對媒體報導，都用假新聞搪塞，那柯文哲上任說的五大弊案跑到哪裡去了？結果變成五大案，羅並點名令財政局發澄清稿的北市府副秘書長陳志銘，若這麼喜歡發新聞稿，不如先發新聞稿譴責柯文哲五大弊案是假新聞，別把什麼都推給假新聞。

楊靜宇︰就質詢回應 不要抹黑媒體

無黨籍議員楊靜宇指出，日前「民視」報導他的質詢，內容有文化局長回應，結果北市府竟發新聞稿指稱媒體報導與事實完全不符，然後就有人在他的臉書指「民視」是假新聞；市府官員要就議員質詢回應，不要用「假新聞」掩蓋事實、抹黑媒體。

游淑慧︰TVBS引財局官網數據也遭指責

國民黨議員游淑慧也說，「TVBS」也曾報導她質疑的市府還債問題，明明數據皆引用財政局官網，該報導也遭市府發新聞稿指「該媒體引用錯誤資訊誤導視聽」。

陳志銘昨未列席議會大會，副市長鄧家基代為回應，指柯文哲一再要求同仁，對議員質詢要絕對尊重，市長也要求對議員質詢要實問實答，有答案立即說，沒答案限期向議員報告，維持正常公共論述跟論辯空間，鄧家基說，會把議員意見帶回去轉達。

議會民進黨團總召張茂楠昨已發起提案，要求北市府公開道歉，並提出改進做法，此案已獲得國民黨、時代力量、社民黨、民進黨及無黨等廿多位跨黨派議員共同提案。

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