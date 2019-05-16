〈北部〉桃園復興五月桃大減產 市長允特別救濟

2019-05-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕五月桃是復興名產，今年因受暖冬、乾旱影響，桃樹無法開花、結果，產量恐剩往年的一、二成，山地原住民籍市議員陳瑛昨天質詢時為果農請命，除要求提高補償，也應將地目不合的林業用地解除限制；市長鄭文燦允諾會提供「特別救濟」，辦法由農業局協商，而地目的問題也會檢討，只要不是超限利用範圍內，會儘量劃為農牧用地。

將待農業局等相關單位研商補償方式

鄭文燦表示，農委會對於農損補助有一定標準，對果農而言根本是杯水車薪，雖也推動農業災害保險，但仍未普及，對復興區水蜜桃的歉收是遠水救不了近火，因此市府會提出特別救濟辦法，給予果農較多補償，將待農業局等相關單位研商後再提出補償方式。

非超限利用山坡地 儘量改農牧用地

對於地目不符的問題，鄭文燦說，很多果農種植桃樹的山坡地為林業用地，市府會檢討山坡地超限利用的問題，若不在超限範圍，會儘量將地目改為農牧用地。

五月桃歉收將影響原住民生計，農民們希望增加短期就業機會，原住民族行政局長林日龍允諾，會向原民會提出申請。

議員︰林業用地農損沒補償盼解決

陳瑛質詢說，復興區五月桃受暖冬、乾旱影響，桃樹無法開花、結果，產量只有以往一、二成，連帶七月的水蜜桃收成也受到影響；而現行的農損補償只是杯水車薪，尤其許多桃樹種在山坡林業用地上，因非農牧用地而無法獲得補償，要求市府一併解決。

陳瑛表示，果農們幾乎是花了一整年種植桃樹，歉收會立即影響生計，但山上的工作機會不多，建議官方提供短期就業機會，讓農民可以貼補生計。

市府農業局統計，五月桃在復興區栽種面積約廿公頃，是重要經濟作物，今年因遇暖冬又缺乏雨水，導致花期拉長影響整體結果率，往年果園大戶能採收三、五萬顆桃子，今年卻不到一萬顆，農友們對此哀聲嘆氣，也幾乎無法雇工套袋或採收，一切都得自己來。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法