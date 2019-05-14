〈南部〉水雉搶地盤 落敗成失敗者聯盟

2019-05-14

〔記者楊金城／官田報導〕水雉目前進入繁殖期，官田水雉生態教育園區及園區外的棲地，最近都可以看到水雉「單身俱樂部」，原來是一群打架打輸的水雉，沒占據到地盤領域、沒有繁殖權的「失敗者聯盟」聚集在一起「取暖」，伺機而動再挑戰。

官田水雉園區主任李文珍說，水雉單身俱樂部有今年成為成鳥的新手、也有老鳥，不單指「單身漢」，單身鳥包括沒搶到地盤的母鳥及未搶到交配權的公鳥；單身俱樂部聚集處大多是較少浮葉植物的水域、地盤外的稻田。

在水雉園區第三和第四賞鳥亭最遠處的空水域，就是水雉單身俱樂部的所在地，最大一群現約有五十隻單身水雉，園區志工打趣說，單身水雉要小心翼翼走入浮葉植物區域覓食，還要避免被已經占好繁殖地盤的水雉驅趕，防著挨打的模樣，還滿可憐的。

李文珍說，水雉換羽後，四、五月開始進入繁殖期，水雉母鳥先打架搶占地盤，占好領域後，換公鳥為了競爭交配權而打架，打贏的公鳥再到母鳥的地盤與母鳥交尾、築巢和孵蛋，是鳥界的模範爸爸，且水雉是「一妻多夫」，平均一隻母鳥配三隻公鳥，母鳥會繼續和另一隻公鳥配對，公鳥要配對，還是要和其他公鳥再打一架搶繁殖權，打輸的公鳥、母鳥就只能在眾多母鳥的地盤外聚集，被形容是「水雉單身俱樂部」。

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