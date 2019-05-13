〈中部〉小英彰化送康乃馨 粉絲︰要獻給媽媽

2019-05-13

〔記者劉曉欣、顏宏駿、湯世名／彰化報導〕小英總統來了！總統蔡英文昨天於母親節蒞臨彰化縣，從早上到下午與縣民一起歡度母親節，大批粉絲頂著烈日高舉「二○二○挺小英」、「辣台派挺小英」等標語，表達支持蔡英文連任的決心。蔡英文在各個行程中都發送康乃馨，並祝賀各位媽媽母親節快樂，拿到康乃馨的粉絲樂得說：「要拿小英總統送的花獻給媽媽！」

熱情民眾簇擁 力挺連任

蔡英文昨天由立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、前縣長魏明谷、彰化市長林世賢、民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人陪同抵達南瑤宮，受到滿場熱情粉絲高喊：「總統好！」

林世賢致詞時讚許說，總統蔡英文就像是林默娘女士一樣有德，靜靜地做事，承擔所有的困難，為台灣做事。

蔡英文總統表示，她向媽祖祈求保佑台灣平安、國家進步。她從二○一六年開始就一直打拚，希望能為台灣打下一個好的基礎，而在改革、轉型正義、拚經濟、顧主權等等，兩三年來已經打好基礎，希望未來能一層一層蓋上去。

她強調，雖然現在彰化縣與中央政府是不同黨派在執政，但希望大家可以不分黨派，一起為彰化打拚，讓彰化人過更好的日子，「拜託大家可以給我更多的時間，讓我可以繼續為台灣打拚！」現場頓時響起熱烈掌聲。

小英︰google駐彰、離岸設風場

蔡英文昨天還先後到埔心鄉霖鳳宮、員林市衡文宮、花壇鄉一貫道道基佛堂、鹿港鎮「台灣玻璃廟」的台灣護聖宮參香，並且拜會地方人士；蔡英文說，這三年她一直做「打基礎」的工作，台灣的經濟仍可以緩步上升，她以彰化縣為例說，google已經落腳彰濱，打造電算中心，對台灣的資訊產業和就業有相當大的幫助，另外，彰化外海的離岸風場持續建設，目前沃旭公司已經投入一百多億的經費，將來所有的離岸風場，經濟規模高達一兆台幣。

蔡英文在一貫道道基佛堂探訪百歲人瑞陳張粉，看到陳張粉阿嬤身體很硬朗時說，印象中一貫道道親都很虔誠善良，一路上都給她很多支持，她要祝福大家平安順利，國家社會和諧，人人安居樂業。

蔡英文在護聖宮還為文化公益團隊授旗時，護聖宮參拜的花、果與金箔，全都是玻璃所做的，讓蔡英文覺得非常新奇；護聖宮主委林肇睢表示，台灣玻璃廟是生態環保廟，除了上香以外，不燒金紙，用行動愛台灣。

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