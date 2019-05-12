〈南部〉《高雄》全班29生6人流感 傳老師要家長「封口」

2019-05-12

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄某國小同班有十三生發燒，其中六人確診Ｂ型流感，老師疑傳Line給家長要求封口，否則「事後要寫很多報告」。

13生發燒、咳嗽

某國小前晚（十日）六點左右，回報高雄市疾病管制處當天有十二名學生生病請假，官員查出五月九至十日，全班廿九人中，有十三人出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，其中六人經醫師診斷為Ｂ型流感。

高雄市疾病管制處長潘炤穎說，十日晚間七點公文通知校方，要求落實防疫措施，週末期間持續追蹤學生健康狀況，並進行環境大消毒，遏止疫情擴大。

校方回報疫情期間，家長用Line詢問情形，老師回傳「拜託家長一件事，班上病情若自行管理，不再擴散就好，請不要四處宣傳，造成恐慌，若再引起非議怕事後要寫很多報告，或照（造）成許多不必要麻煩，拜託！拜託！」

疾管處派員至校園消毒，以稀釋漂白水擦拭桌面、門把及廁所，週一上課日也將要求學生勤洗手並戴口罩。

高市疾管處︰週一調查

潘炤穎表示，校方依規定於廿四小時內通報疫情，至於老師於私群傳訊息是否涉及延遲通報，導致拒絕、規避或妨害疫情處理，將於週一上班日清查出勤及就醫紀錄，而如經查證屬實，依據「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」及傳染病防治法規定，可處三千元至一萬五千元罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/