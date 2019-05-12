〈中部〉《台中》補習班停業退費 消保官14日調解

〔記者張菁雅／台中報導〕艾而歐語短期補習班3月29日無預警停業，許多學員預繳補習費卻無法上課。為協助現金繳費及無法申請信用卡爭議款的學員爭取權益，消保官將於14日上午召開大型調解會議，主任消保官康馨壬提醒已提起消費申訴的學員，注意是否收到開會通知單。
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