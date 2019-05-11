〈南部〉水公司包商疏失 澎湖飯店「流泥水」爆退房

2019-05-11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光旺季才正要展開，卻傳出自來水公司包商疏失，提前打開閥門，導致未經處理的污水流入，飯店住房旅客打開水龍頭竟流出黃濁污水，爆發退房潮，讓業者損失慘重，更擔心影響商譽，自來水公司馬公營運處已請包商協調善後。

提前打開閥門 未經處理污水流入

位在馬公港務大樓的飯店，五日七日包括彰化和美鎮公所員工旅遊等團體進住，約有八十間房客，但晚間房客打開水龍頭卻流出大量黃水及泥砂，氣得紛紛退房，計有超過半數房間的旅客轉安排其他飯店住宿；更慘的是，和美鎮公所是三百六十間標案，後續退房損失超過百萬元。

由於飯店是向馬公港務分公司承租，業者向港務分公司反映，但因處長交接在即，轉由承辦人員處理；據了解是自來水公司包商疏失，在五月三日提早打開閥門，導致未經處理的污水流入管線末端的港務大樓，因港務大樓為地下室儲水槽，因而延至五月七日才爆發污水流入，鄰近的仁愛路、民族路用戶先前就出現問題。

飯店損失逾百萬 包商︰難全承擔

污水流入造成損失慘重，業者苦不堪言，由於使用戶登記為馬公港務分公司，雖然自來水公司派出包商協商，但包商表示金額過於龐大、無法全數吸收，飯店業者希望港務分公司代為求償，馬公港務分公司表示今日會先派員清理水塔、水管等設施，求償部分也會協助業者，除了金錢損失，業者更擔心影響日後商譽。

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