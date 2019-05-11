〈台北都會〉基隆中正高架橋 今起夜間封閉施工20天

2019-05-11

〔記者盧賢秀、林欣漢／基隆報導〕基隆市與中山高速公路重要聯絡道中正高架橋，今天（十一日）晚上十一點至隔天清晨六點單向封閉施工，總共要封閉二十天夜晚，提醒民眾改道。

市府工務處養護工程科長簡翊哲說，中正高架橋護欄已油漆三年了，有些髒污，為清整中正高架橋景觀，從十一日至三十日，每天晚上十一點到隔天清晨六點，封閉中正高架橋出入口匝道，清洗護欄及油漆，仍然漆成暖黃色系。

兩階段單向封閉 清洗護欄、油漆

第一階段是十一日至二十日封閉北上（高速公路往中正路）方向；第二階段則於二十一日至三十日封閉南下（往中山高）方向 。

工務處指出，南下民眾可從中正路往忠一路經孝二路往中山高；北上民眾可從中山高下孝二路直走或是右轉忠四路進入市區。

此外，基隆市仁四路十九巷口緊鄰廟口夜市和仁愛市場，出入人潮頻繁，但常有車輛臨停，行人走在其間，得東躲西閃，導致人車爭道，險象環生，市議員童子瑋昨邀相關單位現勘，市府交通旅遊處同意在巷口處劃設「人行專用道」標線，以保障民眾安全。

童子瑋說，仁四路十九巷多是高齡或學童出入，會勘後市府已同意在巷口處劃設符合交通規則的人行通行空間標線。另外，童子瑋建議交通執法單位針對汽車違停的部分，加強勸導及取締。

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