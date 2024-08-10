獨家》軍費生不堪指導醫痛罵住進精神病院 院方：已和醫師溝通

北部某大型醫院1名軍費生遭醫師質疑「你的知識態度技能哪裡可以」。（投訴人提供）

2024/08/10 12:51

〔記者林志怡／台北報導〕北部某大型醫院近期出現職場霸凌爭議，本報接獲讀者投訴，該院1名醫師指導過程中，曾多次批評1名軍費生「知識、態度、技能哪裡可以」，讓學生備感壓力、身心受創，更因此入住精神病院治療。對此醫院表示，醫師求好心切，用語言詞未臻周延，已說明溝通，也將持續強化內部教學管理作為。

軍費生在學期間受到國防部公費補助、就讀軍事學校及預備學校，且學費、雜費、住宿費等由國防部編列預算支應，並享有津貼，但畢業後須服役10年以上，若未服役期滿，需依規定支付賠償金。

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有讀者投訴指控，北部某大型醫院牙科有1位醫師5月指導1名軍費生時，曾多次出言責罵，並讓軍費生感受到生命威脅。

投訴指稱，該名軍費生曾接到醫師的責問電話與訊息，並遭醫師指責「你的知識態度技能哪裡可以」、「你不要給我選os，不然你就死定了」等，讓軍費生覺得遭受言語侮辱與生命威脅恐嚇、因此身心受創，出現手抖、自殺意念等，入住精神病院治療迄今已3個月。

此外，投訴者提到，軍費生曾向所屬科別主任求助，主任也協助溝通、請投訴醫師道歉，但據稱遭投訴的醫師道歉時曾提到「我一個中校，在這裡跟你道歉」，讓該名軍費生認為醫師道歉的口氣「滿諷刺的」，並將委任律師以生命威脅、恐嚇等提告，也希望申請因病除役，整件事院方處理態度都蠻消極的。

對於相關投訴內容，院方表示，全案經初步瞭解，係遭反映之醫師求好心切，溝通期間用語言詞未臻周延，致當事人產生不適與反感，已說明溝通，也將持續強化內部教學管理作為，促進單位團結，以維權益。

針對投訴中所提軍費生的因病除役申請，院方指出，醫院在7月30日接獲當事人提交因病除役申請，即依規定程序辦理，目前持續進行，無拖延或消極處理。

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