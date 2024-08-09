台中86年「明通製藥」 董事長張光明在位5天遭家族撤換

明通化學製藥廠張貼放假不扣薪資公告。（記者黃旭磊攝）

2024/08/09 16:23

首次上稿：12:58

更新時間：16:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕以「明通治痛單」聞名的台中明通化學製藥廠今天召開臨時股東會，創辦人張日通家族成員原計畫在南屯區工業區開會，但被趕出廠外改在福華飯店開會，股東多數決議撤換董事長張光明，由張光雄繼任董事長，而張光明在位僅5天就遭撤換，創下歷任6名董座最短任期，廠方未對此評論。

請繼續往下閱讀...

「廠區全面放假1天，不扣薪資」，明通化學製藥廠今天上午張貼公告，對外稱臨時消毒噴藥為免影響員工健康、放假一天，記者詢問在場董事長辦公室助理，助理稱沒特別事，日後有消息再對外說明。

不過，廠方原定由前董事長與過半數股東召開股東臨時會，計畫重新改選董事長，家族成員遭拒絕入廠，臨時改在附近福華飯店5樓開會，並決議撤換現任董座張光明，由張光雄繼任。

這場股東臨時會為避免黑衣人鬧場，聘僱保全公司派超過4名戴墨鏡壯碩警衛護場，避免遭灑紙鬧事並保護股東安全，而家族成員投票決議換掉董座後集體到大廳合影，由創辦人張日通長媳、前董事長及前總經理張正德接受本報訪問。

張正德表示，家族在1983年以「葫蘆」作為公司標記，用懸壺濟世，維護健康理念秉持創辦人張日通克勤創新精神，兢兢業業經營86年，未料發生家族爭奪經營權紛爭，原董事長堂哥張光明一派結合外部力量，7月自行召開股東會，完成公司董事會改選，公司經營權一夕變天。

前張姓董事長家族稱，不滿對方撒下資金聘用企業禿鷹爭奪經營權，今天重新集結勢力以多數決改選撤換張光明董事長職務，而記者在工廠外詢問，廠方未對臨時股東會發言。

臨時股東會發函給目前經營團隊，不過團隊並未出席，據了解，雙方因裡面不合關閉溝通管道，記者下午致電公司也未獲回應。

明通化學製藥由張日通創辦，歷任董事長包括張日通胞弟張西城、張日通長子張光達、張日通兒子張光雄，張西城長子張光道、張日通二房兒子張光明，現任董事長張光雄繼任後將重組經營團隊，而張光明為骨科醫師僅上任5天即遭撤換。

明通製藥臨時股東會由壯碩警衛護場。（記者黃旭磊攝）

明通製藥股東開會投票後合影。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法