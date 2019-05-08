〈南部〉遭指綠營網軍 高市議員簡煥宗︰與粉專「朕治」無關

2019-05-08

〔記者王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕被指為綠營網軍，民進黨高市議員簡煥宗昨表示，原來韓粉就像國民黨議員一樣會捏造故事、散播假訊息，他強調與粉專「朕治腦殘中心」沒關係，議員質詢影片本來就是公開訊息，別再製造不實資訊。

國民黨高市議員邱于軒前晚透過臉書指出，臉書粉專「朕治腦殘中心」帶風向側錄加PO文，居然有「煥然一新」的Logo（指簡煥宗），質疑黑韓文章原來都出自民進黨有系統的攻擊！國民黨北市議員游淑慧昨也隔空批判，連議員都淪為「議四五○」（一四五○）的網軍嗎？

簡煥宗表示，邱于軒帶領韓粉來洗他的臉書，造成他很大困擾，邱捏造事實、散布假消息，已經不是第一次，希望適可而止。他說，議員質詢本來就是公開的，不管是經過議會第四台直播、線上直播、手機觀看、或用手機側錄，議員問政是可受公開檢驗的，反指是不是邱于軒那天質詢很後悔，才做這件事。

他澄清跟「朕治腦殘中心」粉絲專頁完全沒有關係，四月十五日是台灣基進發言人陳柏惟，在他臉書上說上了高雄市議會質詢，（陳柏惟）自嘲自己是幕後黑手，吸引很多網友留言，包括他（簡煥宗）；當下因有網友問「影片呢？」於是就把影片PO到陳柏惟臉書上。

他重申，在家人飽受威脅之際，邱于軒從前天凌晨開始發動一批韓粉在臉書上不斷攻擊，直到昨天早上，讓人很痛心。

邱于軒前天深夜發文，質疑臉書粉專「朕治腦殘中心」是民進黨培植的網軍，「朕治腦殘中心」不甘被抹黑，連發兩篇文章自清，還反嗆邱「妳敢黑我，就不要封鎖我啊！」、「不要怕我們來直球對決」。

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