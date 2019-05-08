〈北部〉《看問題》求新求變？多點專業評估

2019-05-08

記者游明金／特稿

「求新求變！」口號喊起來很漂亮，但只是想到在溪流設滑水道，這種景觀會多麼突兀，而且未考慮到生態保育、環境維護與戲水安全等面向的衝擊與影響，「這種新、這種變」一定要縣民承受嗎？還請縣府審慎為之，多點專業評估，多點對生態環境的尊重。

武荖坑風景區是由武荖坑溪與東武荖坑溪匯流處所形成的溪谷，河道貫穿山間，水質清澈，風景美麗，「武荖林泉」還是昔日蘭陽八景，是宜蘭縣夏日戲水勝地。武荖坑最為遊客讚頌的，就是像「樸玉」般維持著自然原貌，沒有太多人工設施，走進溪谷像是進了世外桃源，保留著很多縣民回憶。

縣府要在武荖坑攔沙壩建滑水道，說不影響溪流防汛功能，不會破壞溪流原貌，這種「保證」可能嗎？要設滑水道勢必擾動水域，不管是氣墊式或鋼筋混凝土，一定會對河域生態造成破壞，對環境造成影響，景觀問題也難以想像，這是基本認知。

武荖坑有數座攔沙壩，壩堤下方水域因水流持續沖刷，沖擊力道強，造成壩底土石淘空形成漩渦，以往夏日戲水就曾發生溺水意外，縣府卻要在攔沙壩設滑水道，安全怎能不讓人憂心。

縣長要「求新求變」，要讓武荖坑活化；但是直接蓋滑水道，顯得便宜行事，粗糙草率，不是適合做法。

縣府應多點思考，除了工程適宜性，也要有專業環境評估，考量地區特殊性，考量縣民回憶與感情，懸崖勒馬。

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