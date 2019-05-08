〈北部〉武荖坑攔沙壩擬設滑水道 林姿妙︰求新求變

2019-05-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為推廣武荖坑夏日戲水，規劃在戲水區攔沙壩設置滑水道，引發反彈；有網友在臉書抨擊縣府，不要破壞好山好水，應維持溪流原貌；縣長林姿妙強調，建設滑水道絕不影響溪流防洪、防汛等功能，也不會破壞溪流原貌，今年的武荖坑要「求新求變」。

環團轟破壞自然 議員批影響灌溉

林姿妙上週於縣議會施政總報告，提及為擴大暑假武荖坑水域遊憩體驗，研擬在戲水區設置滑水道，以吸引更多人入園遊玩，推動宜縣觀光。根據縣府規劃，打算利用鋼筋混凝土，改造武荖坑水域環境既有的部分攔沙壩，興建寬約四公尺，長約六十公尺滑水道，預計斥資五十萬元，趕在暑假前完成。

消息傳出後，環團抨擊破壞自然環境，更有不少網友在網路質疑，縣府此舉是在破壞武荖坑原有的好山好水與自然景觀，呼籲縣府懸崖勒馬，維持溪流原貌；也有人質疑在攔沙壩建滑水道，水域有極大落差，恐有安全疑慮。

宜蘭縣議會昨進行冬山河及武荖坑風景區專案報告，針對縣府要在武荖坑建滑水道，縣議員張秋明說，武荖坑的溪水千萬不要再施工，不要用怪手下去挖，要建什麼滑水道？武荖坑溪水灌溉不少冬山鄉農田，如果清澈溪水無法流入，農民一定會向縣府抗爭。

縣議員林棋山有不同看法，他認為，只要縣府不要在溪流行水區建設滑水道，不要影響溪流排水系統與景觀，原則上他支持武荖坑有些改變。

林︰不影響防洪防汛 不破壞溪流

林姿妙回應，武荖坑是全台灣水質最好的地方，滑水道不會影響溪流防洪與防汛功能，也不破壞溪流原貌，武荖坑總是要「求新求變」好好活化，戲水活動除了要有吃的，也要有水可玩，這樣才會圓滿。

如何設置？ 林︰還在討論階段

至於滑水道怎麼設置？何時能定案？林姿妙說，還在討論階段，但絕對會讓水質保持清澈，凸顯出武荖坑的漂亮，救生員等安全準備也都會非常周全。

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