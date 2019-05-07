〈南部〉走過百年風華 西子灣出地方誌

2019-05-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕西子灣海水浴場設立一百周年紀念專刊—《西子灣》地方誌，昨天正式發行，邀請多位文史專家撰文，並彙集九個公、私部門收藏的珍貴歷史影像，讓民眾一覽西子灣整個世紀的風華與蛻變。

高雄市柴山西子灣觀光文化協會理事長張允慧表示，西子灣海水浴場其實是設立於一九一七年，之前就著手策劃紀念專刊，於今年正式發刊。

《西子灣》創刊號主題圍繞西子灣的百年風華，共分為四部分：歷史、建築、人文、在地故事，邀請打狗文史再興會社常務理事謝一麟、理事陳坤毅、高師大美術系講師李書旆、作家莊恆甫、中山大學社會系講師李怡志等人撰文。

八旬嬤看照片說故事

《西子灣》地方誌昨天於西子灣沙灘會館發表，特別邀請幼年在西子灣遊玩、經歷日治時期西子灣繁榮景象的八十八歲女士陳愛嬌，與曾是蔣孝文舊識、八十二歲的陳瑞珠女士「講古」。

陳愛嬌指著老照片說，小時候西子灣海水浴場是非常知名的休閒景點，不只是海水浴場，還有兒童游泳池、泡湯浴場、食堂、咖啡屋等設施，只要是開放期間，永遠都是人聲鼎沸。

陳瑞珠則談起年輕時曾擔任救國團大隊長，因而和在陸軍官校念書的蔣孝文認識，並為了討論救國團活動，經常前往總統行館。

西子灣沙灘會館曾經是不被人看好的貧脊地帶，總經理顏靜愛一步步將它打造成充滿南島風情的海濱渡假勝地，重現百年前的風光。

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