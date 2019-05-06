〈台北都會〉扁虧遙望總統府 柯：看不到

2019-05-06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立文獻館昨天下午舉辦《堅持︱陳水扁口述歷史回憶錄》新書發表會，前總統陳水扁與台北市長柯文哲共同出席；扁談到當年常在市長室遙望總統府，笑問一旁的柯是否也如此？並以「開車」、「高鐵」暗喻柯與高雄市長韓國瑜，誰較快抵達總統府。對此，柯回說，在台北市政府十一樓（市長室）待四年半，「發現看不到總統府」，除非走到十二樓。

陳水扁先怨媒體不是為了要聽他說什麼，而是要看他手抖是真是假，應去問醫學專家，扁將手伸直，要柯見證，還要媒體拍個夠，直說「我做到一個總統，手抖還要證明給大家看，台灣社會是有多悲哀。」柯會後簡短指出，手抖是真的，是神經學後遺症。

陳水扁憶及當市長時，常站在十一樓市長室窗邊遙望仁愛路另一端的總統府，想三、四公里路程，到底開車比較快，還是從南投縣中興新村搭直升機較快（當時總統參選人宋楚瑜是前台灣省長）；如今柯文哲絕對跟他一樣，只是直升機替換成高鐵。

扁新書發表虧「萬變柯P」 柯一臉鐵青

陳水扁還虧說，他當初愛變裝，繼任市長嘴巴說不好，結果做得都更超過，若說「百變阿扁」，那接下來就是「千變小馬」、「萬變柯Ｐ」；逗得現場聽眾大笑，柯則一臉鐵青。

柯文哲昨上午受訪坦言，和陳水扁同台不會加分，但該做就做。柯下午致詞，憶及擔任扁醫療小組召集人到龜山監獄探監；當時的環境，不要說虐待，這樣對待卸任國家元首是不對的，這也是為什麼他當台北市長後，不喜歡和當時的總統馬英九交往，「我覺得他（馬）不是在污辱阿扁，而是污辱台灣人」。

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