〈中部〉流浪狗咬傷人 彰化市連傳2起

2019-05-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕流浪動物零撲殺政策上路已逾兩年，民眾遭流浪狗咬傷事件頻傳，彰化市旭光路、南郭路，最近發生學生和小朋友被流浪狗咬傷事件，有網友感慨政策出了問題，彰化縣動物防疫所表示，夾在愛護動物和反對零撲殺政策的民眾之間，立場難為。

清潔隊將捕狗 民眾批政策有問題

各地清潔隊協助動防所捕抓業務，彰化市公所清潔隊長林群富表示，已接到動防所通報旭光路、南郭路一段流浪狗咬人事件，公所近期會調派人員捕抓。

狗咬傷人事件在臉書「彰化人大小事」掀起熱議，有家長貼文指出，孩子在彰化市旭光路往全聯超市的路途中被流浪狗咬傷，緊接，又有學生貼文在旭光路附近的南郭路也被流浪狗咬傷，文章中附上流浪狗出沒的地圖標記，提醒大家路過該路段要特別小心。

網友留言踴躍，「這麼頻頻傳出狗咬人…也太可怕了吧！」網友驚慌卻無奈指出，要解決流浪狗須先取得動保團體和愛狗人士的包容和諒解。還有網友分享自己曾被狗咬傷的痛，更有網友說，無主群隊流浪狗應該強制收容，甚至有網友說：「狗直接抓去安樂死！有異議的人一人請帶一隻回家養，別在那邊一堆風涼話 ！」

對此，彰化縣動物防疫所表示立場兩難，現實更沒足夠的空間可以收容流浪狗，想蓋新的收容場地，但地點曝光就是「見光死」。

所長董孟治指出，動防所須依法行事，法規要求依照狗會傷人或追人，依優先順序精準捕捉，民眾要指認傷人的狗還要檢具佐證資料，實際執行面的確困難重重，法規規定就是如此，動防所只能盡力會同清潔隊幫忙解決。

董孟治表示，零撲殺政策二○一七年二月上路，當年精準捕抓一一○隻、二○一八年一○七隻、今年一月到三月捕抓七十一隻，全縣流浪狗貓收容所最大收容量一六一隻，到本月二日已收容量一四四隻，只剩十七個收容空間。

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