〈南部〉拉拔30年 身障媽顧智障甥如親兒

2019-05-02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東媽媽林月琴雖不良於行，但在照顧親生子女之餘，還將母愛分享給大伯的遺孤及患有智能障礙的外甥，對所有孩子視如己出，一肩扛起家計重擔，歷經三十年歲月將孩子們拉拔長大，今年獲得屏東縣身心障礙模範母親表揚。

住在九如鄉的林月琴，小時候因為車禍導致右腳不良於行，婚後和丈夫育有三名子女，並接手照顧大伯的遺孤，三十多年前，林月琴的么妹生下患有智能障礙的孩子唯航，唯航的生父發現兒子患智能障礙，便遺棄母子離去，林月琴為了讓么妹安心工作，將照顧唯航的責任攬在身上，一家人日子雖然辛苦，卻覺得很幸福。

但造化弄人，林月琴的丈夫因車禍過世後，么妹也因病離世，相繼而來的噩耗，讓林月琴與孩子生活陷入困境，為了養育孩子，她白天到工廠上班，下班兼做農務，辛苦將孩子拉拔長大。

被笑傻仍堅持 獲身心障礙模範母親

七十二歲的林月琴說，很多人笑她傻，但她總認為「有量卡有福」，更何況是自己的親人，她常以「天公伯疼憨人」來安慰自己，每次遇上生活中的不如意，就用樂觀的心態去面對，現在她的孩子們都很孝順且熱心助人，唯航也能自行前往日間照顧中心活動，她認為這是上天送給她最好的禮物。

今年屏東縣政府將在五月五日表揚身心障礙模範母親，除了林月琴外，還有照顧聽力受損孩子的媽媽葉淑華及單親撫養中度智能障礙孩子的媽媽魏美華，縣府社會處指出，三位模範媽媽付出了更多心力照顧孩子，但她們卻覺得自己在孩子身上收穫更多，讓人感受母愛的溫暖。

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