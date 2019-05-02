〈中部〉守護山林不怕苦 10巡山員獲表揚

2019-05-02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投林管處昨慶祝勞動節，表揚模範勞工、優秀會員和優秀森林護管人員，十名受獎森林護管員中洪瑞瑜是唯一的女性，防盜伐防佔墾，還要救火、做各種調查和測量，騎著打檔機車在山林裡奔馳，一點也不輸男性。

南投林管處昨由處長李炎壽頒獎表揚模範勞工、優秀森林護管人員及優秀企業工會會員，其中被稱為「巡山員」的森林護管員有十人受獎，他們要有體力耐力，一個人負責的林班地巡守的面積非常大，因此他們受獎時，都獲得熱烈的掌聲鼓勵。

此次受獎的森林護管員，共有劉立勤、陳源郅、柯保年、徐念祖、塗清祥、洪瑞瑜、武憲忠、蕭鴻達、楊榮明、蕭益程十人，洪瑞瑜是唯一的女性，她是竹山工作站的人員，一個人負責一二八公頃林地。

男性巡山員也都很厲害，丹大工作站技術士楊榮明，已在該站快廿二年，巡山之外，也辦理巨木群分佈、母樹林分佈及保管木清查，並完整建置轄內造林地道路資訊、樹種比例、人工林分析及蓄積取樣位置，也是森林火災搶救（ICS企劃組組員）的資深成員。

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