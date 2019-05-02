〈中部〉南投局部大雨 合歡山小坍方

2019-05-02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕受鋒面通過影響，南投縣昨日凌晨起也陸續下起大雨，其中名間鄉埔中、國姓鄉長豐、仁愛鄉阿眉測站的十分鐘瞬間雨量和時雨量都排全縣前三名，合歡山台十四甲十九．四K處還土石坍方，但已清理完畢，昨天下午鋒面南移後，天氣較穩定，也未再有災情傳出。

昨天這波鋒面，對南投縣帶來的雨量很懸殊，信義鄉丹大昨日上午統計的十二小時累積雨量僅一毫米，而前三名的名間鄉埔中、仁愛鄉阿眉、國姓鄉長豐則分別為六十四、六三．五、六三．五毫米，三站一小時累積雨量曾分別出現四十七、三十七、三十三毫米，名間鄉埔中站更曾出現十分鐘十三．五毫米的大雨。

因局部大雨南投縣內有傳出零星災情，合歡山的台十四甲線十九.四K處昨天清晨土石坍方，崩落的土石佔據一個車道，翠峰派出所員警馬上到場指揮交通，而崩落土石很快即清理完畢，恢復正常交通。

除合歡山外，集集鎮的綠色隧道昨天上午也有竹子因大風雨倒塌，通報公所後，昨天上午也已派員清除。

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