〈中部〉雨彈狂炸彰化 大雨如水庫洩洪

2019-05-02

〔記者張聰秋／彰化報導〕大雨像瀑布！昨天鋒面來襲，彰化縣雨勢接連不斷，瞬間大雨狂炸彰化市，多處地區傳出淹水，雨水倒灌屋內，民眾拍下大雨如水庫瞬間洩洪的驚人影像，PO上網站引發熱議；氣象局預報指出，這波鋒面將持續到今天，白天彰化地區下起瞬間大雨的機率仍然不低，提醒民眾隨時注意天氣的變化，低漥易淹水地區的住戶，更應做好預防淹水的措施。

氣象局：仍可能降大雨 防淹水

昨天鋒面來襲雨勢不斷，彰化市更是瞬間被大雨狂炸，多處傳出淹水事件，有民眾在「彰化人大小事」臉書貼文指出，山中街大雨來必淹，小強都會跑出來，另一貼文則是「大雨造成介壽新村土石流…」引發網友熱議。

山中街像排水道 雨水灌入屋內

山中街居民不滿說，幾十年來山中街簡直像排水道，隔壁巷就沒有這問題，雨水都倒灌屋內，家裡淹水了實在無言。

介壽新村雨水挾泥土 像土石流

不只山中街一帶居民抱怨，就連八卦山下建國科技大學旁介壽新新村的民眾也怨聲載道表示，雨水挾帶黃沙土泥，混濁的大水傾洩而下，好比大瀑布的水量，擔心排水溝來不及渲洩溢堤淹水。

縣府水利資源處副處長吳文昇指出，這波雨勢又大又急，短時間下太多，根據氣象局監測站資料，彰化市短時間雨量達五○毫米，超過彰化市雨水下水道防洪標準，雨量太大排水道一時消化不了，雨水從側溝滿溢到馬路，順著地勢到低漥地區，流入公園或民宅，出現淹水情況，幸好雨來快也停得快，雨勢停歇，淹水陸續消退。

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