〈台北都會〉三峽河整治工程 一期工程年底完工

2019-04-30

〔記者邱書昱／新北報導〕水利署第十河川局昨天舉辦三峽河長福橋段環境改善工程開工典禮，第十河川局局長曾鈞敏表示，工程分二期，改善祖師廟前的河川景觀並架設可拆式的臨時防洪擋板，以及長福橋下廣場美化，預計第一期工程在今年底完工。

三峽河以前曾發生潰堤、奪走人命的憾事，拆除攔河堰後造成溪床乾涸，豐沛的河川美景不再，立法委員吳琪銘邀集水利署、在地議員和里長商討對策，研擬防洪暨親水設計；水利署長賴建信與吳琪銘、多位市議員、里長，昨天參加動土儀式。

曾鈞敏指出，工程分成二階段，第一階段以防洪為主，架設臨時性防洪擋板，平常的外觀只有兩根柱子，當颱風或豪雨警報時才會將防洪擋板裝上，並打造四處親水階梯及五處水域；第二階段是綠化植栽及環境美化，將打造生態小島讓小動物棲息，廣場上將早期的碼頭意象融入河岸邊。第一階段工程費約一億元，預計今年底完工，第二期約六千萬元，爭取在明年施工。

他表示，由於三峽地區的家庭污水管線尚未裝設，家庭廢水直接流入河川，因此設置能夠淨化污水的生態曝氣溝，過濾污水並減少異味，但使用久了會有微生物附著，水利署已編列經費請新北市政府定期維護。

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