〈南部〉永久屋法拍成交 屏東縣府：拆屋還地

2019-04-27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣新來義部落兩個月內傳出兩起永久屋法拍成交案，縣府擔心有心人從中牟利，昨對首宗買主啟動訴訟程序，要求拆屋還地；這是莫拉克颱風後，全國首兩件永久屋法拍成交案，原住民處呼籲各界了解「永久屋只能繼承，不能買賣」。

只能繼承不能買賣 暫緩產權移轉

新來義部落永久屋在二○○九年莫拉克風災後成立，安置三百零七戶；今年二月新來義一戶災民，因積欠銀行貸款三十八萬，永久屋遭到法拍，並由一名外地人取得產權，但依莫拉克重建條例規定，永久屋只能「繼承」不能買賣，否則就要拆屋還地，於是該名外地人近日又將房子脫手給無永久屋資格的當地族人，縣府原住民處獲知後，前天立即請戶政事務所暫緩產權移轉。

原屋主在山上借貸蓋房子，房子遭八八風災毀壞，他被迫遷移到永久屋，當初的銀行貸款依然要繳，他無力支付，因災後民間捐贈的永久屋有權狀，一旦欠錢還是會被法院執行為拍賣標的物，雖法拍公告備註「這是災民永久屋，土地是國家的，若是買下要拆屋還地」，沒有想到仍有人買下。

伍麗華表示，該買主取得產權後又想脫手給族人，原住民處除請戶政單位暫緩產權轉移作業，並聯絡想買下房子的族人，才發現該名族人在沒有訂定任何契約的狀況下，已經匯給對方五十萬，並約定去地政所完成所有權移轉登記後，另交付六十萬尾款。

新來義部落兩個月內傳出兩起

該案尚未落幕，原住民處近兩日清查竟又發現，四月十八日新來義部落還有另棟永久屋法拍成交；伍麗華表示，由於透過法拍取得產權的買主，並非政府贈與永久屋契約書的對象，且土地屬於國家，並由縣府管理，因此須向買主提訴訟，要求其「拆屋還地」。

伍麗華說，當年災後重建會認為會衍生類似問題，除建議營建署請法院在法拍文件備註外，也盼修改災害防救法，明訂永久屋不可列為法拍標的物。

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