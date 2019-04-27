〈北部〉《桃園》國中技藝賽 花藝設計男生奪冠

2019-04-27

〔記者許倬勛／平鎮報導〕桃園市一○七學年度國中技藝競賽，昨天在平鎮區育達高中舉行頒獎，二六五位獲獎學生走上星光大道接受喝采，八個職群冠軍各領風騷，接受市長鄭文燦表揚；市府教育局表示，今年共有七千名學生投入八個職群、十五組別選習，從中遴選出九○八人參賽，共有二六五位學生摘下獎項，獲獎者於甄審時可獲加分，大幅增加進入心儀學校的機會。

獲獎學生中，青溪國中施閔翔摘下農業職群花藝設計組第一名，打破花藝是女性強項的刻板印象，喜歡「拈花惹草」、個性細膩的他，獨鍾繽紛浪漫的鮮花色調，擅長運用果實、大片葉子堆疊，達到視覺色彩平衡又具層次的效果，獨特又充滿個性的作品，讓他從眾多女選手中脫穎而出。

施閔翔說，九年級上學期才投入練習，靠著閱讀大量植物圖鑑，賽前一個月已練就過目不忘、馬上辨識植物的本領，也讓他在學科博得好成績，未來會繼續鑽研花藝功夫，希望有朝一日能靠著興趣闖出一片天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/