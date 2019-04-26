〈北部〉《桃園》最矮陣容 八德國中男排全國賽封王

2019-04-26

〔記者周敏鴻／八德報導〕八德區八德國中男子排球隊，隊員平均身高僅一百六十公分，是歷年來最矮陣容，但隊員靠著極佳的團隊默契，以及平日扎實訓練的身手，在全國國中乙級排球聯賽中，贏回暌違十二年的冠軍，讓師生們都非常開心。

多數隊員是排球素人

八德國中排球隊教練葉哲仁說，桃園市國小男子排球隊較少，因此國中排球隊隊員來源不多，八德國中也面臨相同困難，招募到對排球有興趣的隊員高矮不均，且僅有少數參加過國小排球隊，其餘球員都是加入排球隊後才展開正式訓練。

平均身高只有160公分

隊中最高的隊員雖有一百八十公分，但最矮的為一百四十九公分，隊員平均身高僅一百六十公分，葉哲仁說，雖然目前隊員是排球隊歷年來最矮陣容，但熱愛排球的心卻不輸人，每天花很多時間在球場上，練習體能與基本動作，讓他們奠定優良的技術基礎，也克服了先天條件的不足。

空軍不行就改拚陸軍

葉哲仁表示，在訓練排球隊員時，尤其強調提高他們的訓練動機與比賽場上的適應程度，並以「空軍不行，就走陸軍」的策略，讓隊員透過身體敏捷度與短距離內快速移動，加強防守、創造「地面」優勢。

比賽過程中曾有一場落後多達五分的情況，但隊員靠著絕佳默契與努力不懈的拚戰精神，一分一分穩紮穩打地追回戰局，才終於順利闖關成功，贏回全國國中乙級排球聯賽冠軍。

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