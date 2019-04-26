〈北部〉全中運豐收 桃園勇奪全國第4

2019-04-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕高雄全中運於昨日落幕，桃園市代表隊共計拿下五十九金六十六銀八十四銅，名列全國第四；昨天最後一天賽事，桃園國中及桃園高中在國中、高中「4╳400公尺」團體接力項目中再度摘下二金，讓桃園市今年的金牌數達到五十九面，較去年的四十六金五十三銀七十銅成績大幅成長。

各單項仍以跆拳道十二金七銀十四銅最優，其次是射擊十二金六銀五銅、田徑十金十五銀十三銅、角力六金十二銀十二銅、柔道五金四銀十銅、游泳五金三銀二銅，而在跆拳道項目，平鎮高中李孟恩在八十七公斤級完成連霸，值得一提的是，李孟恩從國二開始，連續五年在全中運摘金。

桃園市隊今年於田徑項目獲得不錯成績，其中，慈文國中陳郁阡參加國女組田徑混合運動，以破大會紀錄三七二八分奪下金牌，陳郁阡不但在二○一八年耶路撒冷國際少年運動會榮獲田徑女子組「4╳100公尺接力」第一名，更在今年桃園市中小學校聯合運動大會擔任聖火傳遞選手，如今在全中運一舉破大會紀錄，也為自己的選手生涯留下難忘回憶。

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