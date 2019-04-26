〈中部〉線西兩場大火 空品監測都沒超標

2019-04-26

議員質疑太晚測錯過時機

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民眾怒了！彰化線西鄉一個月內發生兩起回收場大火，空氣品質監測卻沒超標？縣議員賴清美質疑兩起發生時間都是星期日，也未免太巧合；而縣議員吳韋達強調，火災發生後五小時，監測車才到，根本已錯過監測時機！

彰化縣環保局副局長林孟弘表示，線西在三月十七日發生的廢棄物堆置場火災，屬違法的堆置場，去年底就已被起訴，也命令限期改善，但業者還未清除就發生大火，目前將等法律程序走完，再來追究行政罰款部分。

至於四月二十一日發生的線西廢輪胎回收場大火，則屬合法工廠，但業者沒有在起火後一小時內通報，待業者意見陳述後，將依空污法開罰。

空氣品質科長尤鴻昌表示，這兩起線西火災，都有出動移動監測車，根據空氣品質監測報告，不論是最大小時平均值，或是每日平均值，在硫氧化物、碳氧化物等部分，都符合相關規定，沒有超標。

空品科︰派車找點流程費時

尤鴻昌強調，日前的線西廢輪胎回收場大火，一度以為環保署的空氣監測站設備維修，後來發現是資訊傳輸上有問題，相關數據都已補上；至於移動監測車選擇下風處，也就是距離居民最近的適合監測點，而非火場，因為這樣才能了解對居民的影響。

至於，火災發生後五小時空品監測車才開始監測，尤鴻昌強調，因為稽查隊先派人到場了解，空品科接獲通知，再派出監測車，尋找適合監測地點，再進行暖機，才會在當天晚間九點開始監測。

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