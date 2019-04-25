〈北部〉《桃園》化解霸凌衝突 「修復式正義」引進校園

2019-04-25

〔記者許倬勛／平鎮報導〕以互諒互解代替報復！市府教育局將「修復式正義」引進校園處理霸凌與衝突，培養種子教師做為學生對話平台，透過傾聽、對話、同理和表達等方式，真正解開心結，化解衝突，桃園律師公會昨與平鎮區東安國小簽訂合作備忘錄，盼能營造友善校園環境。

桃園律師公會律師呂丹琪指出，近年校園訴訟案件增加，以霸凌案件最多，衝突常因微小事件衍生，透過修復式正義精神，跳脫傳統價值觀念的「加害人與被害人」，讓雙方充分溝通、還原真相，找出衝突點，進而化解紛爭。

呂丹琪以最常見的打架為例說，以往老師會扮演法官，用類似判決的方式懲處動手的人，衝突看似解決，卻未充分了解事件經過與學生感受，在「犯錯學生」心中種下芥蒂，成為未爆彈。

東安國小校長黃木姻表示，孩子們都會犯錯，修復式正義重要一環是以正向輔導的會談取代嚴厲管教，透過良性溝通還原真相、表達情緒、協助反省，達到真正的和解。

市府教育局編列五十三萬元經費、桃園律師公會補助約十二萬元，並提供四十名律師擔任講師，規劃講習宣導計畫，提供全市各級九十二所學校，五三○○名教師參與研習。

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