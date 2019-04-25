〈北部〉宣示反毒 鄭文燦帥氣搭重機

2019-04-25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕內政部警政署製作的反毒公益微電影「反毒英雄聯盟首部曲：歲歲平安」，昨天在桃園區建國國中巡迴播映，桃園市長鄭文燦乘坐警用機車帥氣進入活動會場。主演的藝人陳建州、夏于喬陪同學生們觀賞，二人表示，毒品是青春最大的敵人，希望透過影片，讓學生們從小就能建立起正確的反毒觀念。

反毒微電影巡演 警政署長出席

近年來毒品氾濫情況嚴重影響社會治安，桃園市去年查獲的各式毒品就多達一七八公斤，且發現吸毒人口年齡層不斷降低，更令人憂心。市長鄭文燦、警政署長陳家欽、反毒防毒諮詢總顧問宣明智等人昨出席反毒公益微電影播映時，宣示政府將加強緝毒、偵辦詐騙案，並透過各種管道加強宣導預防犯罪。

「反毒英雄聯盟首部曲：歲歲平安」微電影敘述警方查緝社區內的毒品案件時，發現一個家庭因母親吸毒而破碎，家中的小女孩經由警方幫助，脫離原來痛苦的生活，但當小女孩以為漸漸看到希望、等待母親在除夕夜返家團圓時，卻得到母親因吸毒過量而死亡的消息，讓她的團圓願望永遠無法實現。

陳建州、夏于喬 新式警服上身

陳建州說，他的祖父曾在萬華警分局服務，他很開心自己能擔任反毒宣導親善大使。昨天他穿上新式警察制服出席活動，希望更多人知道警察雖然已經換裝，但勤務不變，除了偵緝刑案與反毒、反詐騙，也會提供便民服務，就算是小朋友迷路了，也能找警察幫忙。

夏于喬也說，新式制服讓員警行動更方便，她因為拍攝影片的關係，體驗了警察工作的辛苦，可說是打從心底由衷佩服警察。

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