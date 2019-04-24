〈南部〉高雄港首設空品監測站 七月上線

2019-04-24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大高雄港防制空污，環保局今年一月起領先國際，推動船舶五海里內改用低硫油，相當於年減四．五座中油高雄煉油廠的排放量，並首度設置三處空品監測站，預計於七月上線。

推動船舶5海里內改用低硫油

根據環保署資料，高雄港的空污主要來自船舶，每年上萬艘次船舶進出，硫氧化物的排放量超過七千七百多噸，約佔高市的二成六，依據國際MARPOL公約明年起船舶使用油料的含硫量不得超過○．五％。

估年減排硫氧化物逾6600噸

高雄港領先國際今年提前起跑，實施國際航線於商港區域範圍切換為低硫燃油，原油品含硫量規定從上限三．五％改為○．五％，即五海里內要使用低硫燃料，環保局估計每年可減少硫氧化物超過六千六百多噸，相當於減少四．五座中油高雄煉油廠的年排放量，估計降至整體硫氧化物總量的一成以下。

3處空品測站試運轉

環保局更要求高雄港增設三處空氣品質監測自動測站，高雄港務分公司已於小港區南星行政中心、苓雅區海邊及永平路口的高雄港十八號碼頭、鼓山區第一信號台完成設置，監測項目如硫氧化物、PM10、PM2.5等，連風速、溫度、雨量也能監測，目前進行試運轉，將於七月完成連線，讓高雄監測網更綿密。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/