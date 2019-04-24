〈北部〉桃園第五選區國民黨立委初選 呂玉玲勝出

2019-04-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部昨公布第五選區（平鎮、龍潭）初選民調結果，該選區有立委呂玉玲及議員黃敬平、舒翠玲登記初選，進行民調，結果呂玉玲以四十一．○七一％支持度大幅領先出線；呂玉玲表示，黨內初選沒有贏家，更沒有勝利喜悅，在初選過程中的指教，她都會努力改進，也會更加努力，捍衛中華民國，共同打贏選戰。

相較於其他選區公布選情記者會，參選人都到場營造團結氣氛，昨天記者會只有呂玉玲到場，黃敬平未到場、舒翠玲則由先生張曉帆代表出席；此次民調委託艾普羅、世新大學、TVBS等三家公司進行，三位參選人協調只公布領先者，由呂玉玲以四十一．○七一％勝出；市黨部主委楊敏盛也證實，呂的民調支持度與黃敬平、舒翠玲有相當幅度領先。

楊敏盛表示，此次國民黨在桃園市的立委選情評估為坐四望五搶六，連同不分區，有可能拿下七席立委；其中第二、三、四、五選區選情相對穩定，屬於「坐四」，「望五」則是第一選區，「搶六」為第六選區。

相對於國民黨在第五選區競爭激烈，民進黨仍然靜悄悄，由於黨內初選無人登記，黨部鎖定勸進不分區立委蔣絜安、市議員楊家俍代表民進黨參選。

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