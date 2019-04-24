〈北部〉《立委初選》桃園第一選區詹江村登記 國民黨部︰無跨區參選

2019-04-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部進行立委第一選區（蘆竹、龜山、桃園十三里）初選登記，昨進入第二天，前天領表的市議員詹江村，昨完成登記，並將戶籍遷至桃園區大檜溪地區；對於外界質疑詹江村是否違反規定跨區參選，市黨部主委楊敏盛表示，詹登記第四選區初選，但未進行民調就退出，並未違反黨部規定，另前立委陳根德是否登記，今天就會底定。

據了解，第一選區原本只有陳根德、議員陳美梅胞弟陳文吉有意投入初選，兩人私下進行民調由陳根德勝出，不料冒出詹江村領表登記，對於是否登記，陳根德仍未鬆口，第一選區初選登記今下午五點截止，屆時就可見真章。

楊敏盛表示，詹江村、議員萬美玲先前於第四選區進行協調民調，由萬美玲勝出，詹江村宣布退出初選，雖然國民黨有不得跨區的規定，但詹江村、萬美玲是委託議長邱奕勝私下進行民調，並非黨部初選民調，其情況與立委吳志揚類似；吳志揚原在第三選區登記，最後改到第二選區，兩人都未進入黨部初選民調機制，因此可撤銷登記到其他區登記。反觀第五選區初選為透過黨內初選民調機制進行，因此，市議員黃敬平、舒翠玲出局後，就不能登記其他選區。

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