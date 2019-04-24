〈中部〉《台中》花博虧錢 市府派消防救護員輪班挨批

2019-04-24

〔記者張瑞楨、張菁雅／台中報導〕外傳花博虧損達十二億餘元，市議員並質疑主因是市長盧秀燕擴大免費入園政策，昨有讀者向本報投訴，指盧為了縮減花博財務虧損黑洞，今年二月起，「拗上百消防人員支援花博醫療救護」，藉此省下救護員與救護車司機的支出；對此，消防局指出，花博補助消防局訓練經費，才會派遣救護員進駐花博；市府則說，花博預算「去年」幾乎用罄，加上入園民眾多，才會請消防局派人支援救護，不會影響消防救護的能量。

市府解釋 已無經費再與醫院合作

市府新聞局則解釋，花博醫療服務標案一年發包一次，去年十一月三日至十二月卅一日決標金額是七百九十萬六千八百元，今年決標金額是四百九十一萬四千四百元，但執行到二月七日，預算已用罄，若要再與醫院合作，已沒有足夠經費。因此，市府設法籌措七百六十萬元，從二月八日至四月廿八日，由消防局訓練的高級救護技術員進駐花博三園區，未來會研擬給予支援的救護員鼓勵與福利。

救護員「被拗」花博輪班 網路上撻伐

包括批踢踢實業坊等網路社群，近日在討論「補花博財務黑洞，盧（秀燕）拗上百消防人員輪替醫療救護」的文章，自稱「消防人員家屬」於網路爆料指出，消防人員真可憐，救火、山海急救與捕蜂捉蛇之外，盧又為了要減少花博虧損黑洞，他們還被拗花博輪班」。

讀者爆料 一線救護員「不是很開心」

另也有網友指出，台中花博原本的救護醫療是由童綜合醫院得標，盧秀燕市長上台以後，因擴大免費觀賞花博，導致花博財務虧損，為了省錢而不讓童綜合醫院派人，改派消防局救護員支援救護站，消防局第一線救護員平時都有勤務與業務，卻還被抽調支援花博，「真的很不尊重專業」。讀者也向本報反映，被派去支援的救護員「不是很開心」。

對此，消防局表示，花博補助消防局三百九十六萬餘元，訓練高級救護技術員（簡稱EMTP），原本是在花博周圍消防分隊訓練，今年二月改為進駐花博，每園區配置高級救護技術員與副手各一人，救護車一輛。

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