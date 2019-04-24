〈中部〉《台中》準公托將上路 市府爭取中央全額補助

2019-04-24

〔記者張菁雅／台中報導〕中央推動準公共化托育政策，解決少子化問題，市議員黃馨慧廿三日質詢時表示，因準公共化托育預算暴增約三百億元，中央要求台中市保留原編預算二分之一，做為計畫總體經費，相當不合理；教育局表示，中央的補助方式形成地方政府預算編得多、配合款也出得多，有如懲罰做得好的縣市。

教局：中市最早實施 預算達19億

教育局解釋，根據行政院上述計畫，各縣市政府配合款為去年編列二至五歲育兒補助預算的半數經費，但各縣市編列情況不一，台中市因最早實施「托育一條龍」政策，去年預算已達十九億元，是全國預算數最多的縣市。中央的補助方式形成地方政府預算編得多、配合款也出得多，有如懲罰做得好的縣市，倘若過去沒有育兒補助的縣市，配合款就是零，因此市府才希望各縣市都由中央全額補助。

盧秀燕：向中央要錢 要全額補助

前市長林佳龍也在任內砲轟過中央，地方自付額比例不公平。市長盧秀燕表示，中央對各縣市政府補助「一國兩制」，她已要求財政局擬好說帖，將到中央要錢，請中央全額補助。

台中須保留一半預算 要自籌9.5億

黃馨慧表示，準公共化托育政策預估經費預算從八十九億元暴增至三百八十九億元，多出的三百億元，按照行政院制定「我國少子女化對策計畫」內容，台中市政府要保留原編預算二分之一做為辦理該計畫總體經費。以台中市去年度編列十九億元來看，台中市須自籌九．五億元，配合中央補助新制。

黃馨慧說，中央政策地方配合，市府還要自掏腰包，根本就是標準的「中央請客，地方出錢」，不合理也不公平。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/