〈北部〉桃園2線台灣好行 5月起改版

2019-04-23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「台灣好行」有小烏來線、慈湖線、親子樂園線三條路線，市府觀光旅遊局為提升營運效率，五月一日慈湖線改為大溪快線，從高鐵桃園站出發經快速道路直達大溪；親子樂園線改為石門水庫線，從桃園客運中壢總站出發，經龍潭到石門水庫，前往小人國及六福村者請改搭新竹客運「5653」線。

大溪快線從高鐵桃園站出發經快速道路直達大溪、慈湖，全票一百卅元，每日行駛；石門水庫線從桃園客運中壢總站出發，經龍潭到石門山、石門水庫（壩頂），全票一百元，假日行駛；從桃園客運桃園總站出發至小烏來天空步道的小烏來線維持不變，全票一百五十元，假日行駛。

縮短行車時間 慈湖線改大溪快線

從二○一○年開始營運的台灣好行慈湖線，與小烏來線於大溪路段重疊，因繞行四區十八個站才抵達慈湖，原本半小時的路程，平均搭乘時間約七十分鐘，假日更逾二小時，去年整年只有二萬七五一一人次搭乘，平均每班次約三人，可說連年虧損。

觀旅局檢討後決定停駛慈湖線，五月一日起改與桃園大眾捷運公司合作大溪快線，從高鐵桃園站出發，經快速道約三、四十分鐘即可直達大溪，且推出套票，從機捷A12機場站到A18高鐵站的車票再加上桃園好行，只要一百廿元，不限上下次數，一樣每日行駛，希望吸引外國觀光客搭乘。

串連景點 親子樂園線改石門水庫線

而從二○一六年暑假開辦的親子樂園線，因小人國、六福村等樂園早有民營公車直達，平均每天也僅卅八人搭乘、每班次約四人，因此同步調整，配合石門亮點計畫今年將完工，將親子線改為石門水庫線，由桃園客運中壢總站出發，串連三坑老街、石門山、石門水庫壩頂等景點，希望吸引更多旅客搭乘。

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