〈中部〉台中市議員質疑捷運綠線進度 盧秀燕：力拚2020通車

2019-04-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市首條捷運開工已逾十年，多位議員廿二日在議會批評，通車日期從二○一六年喊到二○二○年，多處場站現看仍似建築工地，也尚有機電整合等多項測試，質疑市府通車日期不敢明講；市長盧秀燕表示，不為趕工而趕工，以安全為前提，力拚二○二○年完工通車。

場站招商拖延、機電整合測試等未解決

交通局在議會進行捷運進度專案報告時指出，捷運綠線設置十八座高架車站，其中有六站七處共構的土地開發場站，截至三月底，整體進度達八十二．九％，朝二○二○年前全線通車目標努力，並打造烏日地區成為三鐵共構的轉運中心。

市議員張耀中說，捷運綠線總工程經費四八五．九三億元，全長約十六．七一公里，開工至今已逾十年，通車日期從二○一六年喊到二○二○年，現在場站聯合開發乏人問津，招商進度拖延年餘，到底二○二○年底能否全線完工順利通車？

張耀中：對比桃捷初履勘要半年 恐難如期

他又說，捷運綠線招商進度不佳，多處目前還處於建築工地的現況，未來還有機電整合測試、試營運驗證、設施點交、穩定性測試及初履勘等階段工作，對比桃捷初履勘得花半年時間，市府恐無法如期通車。

林祈烽：連何時試營運 都未做說明

市議員林祈烽批評捷運報告了無新意，全在講空話，還誇口說工程進度超前，卻連正式通車日期都不敢寫、不敢講，甚至沒提到何時要試營運，二○二○年通車根本是在欺騙台中市民。

陳淑華：機電系統測試 應公開透明

市議員陳淑華質疑，捷運綠線不是全球標準化的中運量系統，恐怕是在試運轉中出現無法排除的困難，所以交通局才不敢列出通車時程，例如試運轉中機電系統測試就應該對外說清楚，公開透明，避免通車後發生問題。

盧秀燕：安全為前提 不為趕工而趕工

市長盧秀燕表示，以安全為前提之下，強烈希望二○二○年底順利通車，這是市府的目標，但限於天氣等因素影響，不會為趕工而趕工，所以無法保證如期，一定會加速處理相關事宜，力拚二○二○年底順利完工通車。

台中市議會議員出席表

捷運綠線台灣大道站目前仍是一片工地，站體基礎工程進行中。（記者黃鐘山攝）

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