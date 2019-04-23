〈中部〉台中捷運去年招考 議員：有弊應重考

2019-04-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運公司去年進行二次招考，市議員李中、張瀞分廿二日在議會質疑取才模式違反常規，有黑箱疑慮，要求重新舉辦考試；市議員何敏誠則認為，應遵守信賴保護原則，不宜輕易更改。市長盧秀燕回應，尊重議會決議。

李中、張瀞分表示，中捷去年三月進行人力甄補時，改變前一年的取才方式，僅採面試成績，完全沒有筆試，當時有三百多人報考，平均一個人面試時間只有三．二分鐘，這麼短的時間，如何去選用好的人才。

李中也指出，去年八月再次招考時，雖然增加了筆試，卻以有著作權為由，不公布題目與答案，考生通過筆試進行面試，又不採用筆試成績，且錄取人員中還有親戚關係，許多民眾質疑公平性，要求重新舉辦考試，以驗證錄取人員的本職學能專業度，確保捷運綠線的測試及試營運順利。

何敏誠表示，要求中捷重新舉辦考試，似乎沒有考慮到法律中基本的信賴保護精神，這些人事都經過一定程序錄用，且當初招募目標就是要有實務經驗的捷運人才，所以用人會要求有一定的範圍及條件，不應以是哪一任市府招考為考量，應考慮專業程度。

中捷：重新確認錄取 恐違勞基法

對此，中捷說，去年人員進用均比照同業進行公開延攬、招考。對去年錄取人員進行考試重新確認錄取與否，恐有違反勞基法第十一條之虞。公司對於錄取人員設有考核汰除機制，通過考核者才能成為正式員工，未通過者依法資遣。

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