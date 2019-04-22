〈北部〉一夜暴雨 芎林文林村5戶淹水

2019-04-22

〔記者黃美珠、洪美秀／新竹報導〕一夜暴雨，新竹縣芎林鄉文林村十四鄰五家住戶的一樓淹水。也是受害戶的村長鄧煥源說，釀禍主因是一溝之隔的土方堆置場，近一個月土方堆到約四樓高，上週曾提醒業者注意，沒想到真的釀災。

土方堆置場釀災 業者出動怪手清通淤溝

土方堆置場劉姓工地負責人致歉說會全力善後，因業主趕工才會有那麼多土方，事發後出動怪手立刻清通淤塞的溝渠，將移置土方、檢討堆置方式，避免情況重演。鄧煥源說，昨天清晨五點醒來下樓，發現滾滾泥水，同排共五戶的一樓都淹水，家具、衣物、小家電漂浮水面，水位最高處超過他的膝蓋，住家外的田地、禾埕、水防道路也看不見，彷彿變成一個大池塘。鄧煥源說，土方堆置場鐵皮圍籬被壓垮後，土方滑落堵塞一旁深約一公尺半的灌溉圳，導致無法排水、回堵造成淹水。

竹市花園街地下道油污成塊 不是土石崩落

新竹市花園街地下道，則被知名社群網站傳出昨天清晨因大雨牆面土石崩落，市府勘查後發現是鄰近商家營業產生的油污塊被雨水排進水溝，沖到地下道排水口，派人清理後已恢復通車，市府強調地下道結構安全，市民勿誤信不實訊息。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/