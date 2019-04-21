〈南部〉台南市學甲西瓜節 父子兩代均為西瓜王

2019-04-21

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲西瓜紅腳笭產業文化節昨在學甲華宗公園登場，四十五歲郭偉皇、四十一歲郭冠賢兄弟檔勇奪西瓜評鑑第一、第二名，第三名是梁志裕。

郭偉皇至今已三次獲得「學甲西瓜王」，七十歲父親郭玉良也曾獲學甲西瓜王王冠，父子倆分別拿過「台灣西瓜王」一次，兩代西瓜王博得美名。

去年台南市長選舉時，民進黨被譏諷推顆西瓜也能當選，市長黃偉哲昨主持學甲西瓜節開幕時打趣地說，他聽到西瓜很敏感，但事實證明，學甲西瓜真的又甜又好吃，歡迎民眾多多選購。

學甲區長邱志榮表示，學甲西瓜種植在鹽分地帶的頂洲八掌溪畔，得天獨厚，在市場很受歡迎。

公所並舉辦西瓜評鑑，今年有廿八位瓜農參加，以果重、甜度、外觀及肉質綜合評分，最重的一顆西瓜重達四十三台斤。一分地種植兩百株西瓜苗，一株只培養一顆西瓜，今年收成率在七、八成，一顆重量超過四十台斤是「萬中選一」，一萬顆才有一顆四十台斤巨無霸西瓜。

郭偉皇、郭冠賢兄弟檔勇奪西瓜評鑑第一、第二名，郭偉皇栽種四公頃西瓜，種瓜廿多年，他以一顆果重卅六台斤、甜度十三．四和較優外觀與肉質的西瓜奪得今年「學甲西瓜王」，他說，種瓜像顧孩子般用心呵護。去年他是學甲西瓜評鑑亞軍，今年捲土重來，拿下西瓜王王冠。郭玉良很高興兩個兒子繼承種瓜事業。

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