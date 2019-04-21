〈中部〉《台中》75歲翁顧癱妻 長照補助扶一把

2019-04-21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕七十五歲阿雄伯的妻子車禍癱瘓，他十幾年來獨力照顧，身心俱疲，一度想帶妻尋短，被社工發現後協助申請長照服務，一年不但有廿一天居家喘息服務，還有每月三萬多元補助日常照護和專業復健等，阿雄伯可以好好休息，也能外出找朋友，讓他開朗、快樂許多。

全市失能老人 約有八萬二千人

衛生局說，在台中，六十五歲以上、失能的老人約八萬二千多人，可接受長照服務，扣除請居家外籍看護、或送護理之家、安養中心等機構，以及已接受長照服務者，仍有一、二萬人像阿雄伯一樣，獨自承受照顧家人的壓力，卻不知道有長照服務能助一臂之力。

每月獲3萬補助 還有照服員協助

衛生局長照科長王碧蘭指出，阿雄伯由社工協助申請，其妻今年初開始接受長照服務，由於年紀大、重度失能，每月獲得三萬多元長照補助，申請「日常照護」照服員來家裡幫忙洗澡、洗頭、拍背或整理居家環境，以及「專業服務」專業人員到家裡幫忙復健等。

每年有21天 照服員居家喘息服務

阿雄伯也獲得居家喘息服務每年最高補助有廿一天，平均每月約兩天有照服員到家照顧妻子，加上長照補助的居家服務時，他會利用時間好好睡一覺，或是外出訪友，可以休息喘口氣，不再憂鬱了。

王碧蘭說，衛生局為減輕家中有失能長輩的照顧負擔，提供長照專線1966受理諮詢、申請長照服務、喘息服務等，給予家庭照顧者支持，協助緩解照顧壓力，喘息服務也是長照資源重要的一環，家庭照顧者透過居家式、社區式、機構式與巷弄長照站臨托喘息服務，讓自己擁有多一點的休息時間。

衛生局長曾梓展提醒，台中市家庭照顧者支持服務據點提供照顧技巧指導、心理協談、紓壓活動及電話關懷等，衛生局也與鄰里辦公室、社區及社團合作提供更多元的長照服務。

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