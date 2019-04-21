〈中部〉《雲林》「微冊角落」開市集 23特色商店辦桌

2019-04-21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林的閱讀品牌「微冊角落」昨天在雲林記憶Cool推出閱讀市集，各家特色商店「用書辦桌」，端出各店特色料理，演出上菜秀，讓大家身心靈都吃飽飽。

雲林縣政府響應世界閱讀日，與豐泰文教基金會、台灣公益CEO協會合作，邀請雲林縣內廿三家微冊角落特色商店，結合閱讀與餐桌，推出微冊市集，讓餐桌也可以是書桌。

台灣公益CEO協會經營雲林記憶Cool既是微冊角落，也精心設計許多佳餚，讓遊客身心靈都能吃飽飽。台灣公益CEO協會執行長林淑娥表示，閱讀是多元、包容、有趣，充滿無限創意，透過微冊夥伴的集思策劃，讓民眾感受到原來閱讀可以這麼不一樣。

林淑娥說，今年以「餐桌」概念呈現，由微冊角落夥伴提供食材、花藝、甜點、料理、餐盤、擺飾，再請阿義廚房蘇量義擔任主廚總監，讓餐桌變成書桌，「汪洋中一條船」作者鄭豐喜遺孀吳繼釗、虎尾鎮長丁學忠都到場推廣閱讀。

雲林縣府文化處圖資科長張力元說，此次除市集活動、微冊饗宴上菜秀、The One Book微冊小品、線上搶答送福袋、雲林講古、微冊周末派對，還有搶答、摸彩送平板給現場民眾，顛覆民眾的閱讀想像。

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