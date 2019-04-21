〈中部〉《雲林》穀雨告天祭 古坑華南社區秀物產

2019-04-21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣古坑鄉華南社區、華南國小告天祭昨天盛大登場，社區耆老帶領孩子敬畏天地，疼惜環境、保育生態，活動也結合水土保持局推出「古坑物產生活節」，知名詞曲作家林秋離、熊美玲夫婦到場助陣，熱鬧滾滾。

華南社區為了保育土地，在春天到來的動物繁殖季節，自我約束不噴藥、不破壞、不干擾，且配合節氣舉辦「春分惜山祭」、「穀雨告天祭」、「立冬謝天祭」等一系列生態祭典，帶動雲林縣一場生態革命，影響全縣禁用對生態影響很大的除草劑。

適逢穀雨，昨天地方各界以音樂會方式推出告天祭，古坑鄉長沈勝騰主持祭典，邀請包括草嶺、桂林、華山鄰近社區共同參與，展示各社區農特產，大埤酸菜爺爺、口湖好蝦冏男社等也展出好料理，華南社區端出涵蓋人生酸、甜、苦、辣、鹹、鮮、澀七味的「氣味餐」讓遊客大快朵頤，用更貼近土地與人情味的方式認識社區。

華南國小校長陳清圳帶領孩子親近大自然，並展示該校「華南國小」品牌咖啡、灑花感謝地主大方無償提供土地，重現美麗共生梯田，並作為學生戶外學習場域，目前已計畫種植水稻、茶及廣東檸檬樹；古坑桂林社區發展協會理事長許家銀展示俗稱「山魷魚」的筍干及有機茶葉，吸引年輕人留在家鄉的成果。

水保局南投分局長陳榮俊大力行銷雲林在地的台灣咖啡、竹筍和桐花等在地特色農產及生態，歡迎全國遊客大手牽小手，到雲林古坑參與各項物產節慶活動，結合農村體驗與生態輕旅行，體會人和大自然的關係，感謝天地的慷慨。

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