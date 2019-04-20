〈中部〉台中肉品市場遷建 市府︰明年6月完成選址

2019-04-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中肉品市場由北區遷建烏日喊停，多位議員十九日在議會批評遷建恐遙遙無期，並對市府專案報告「複製」、「貼上」一個月前的內容表示不滿，要求市府明定遷建期限；市長盧秀燕表示，肉品市場太老舊一定要遷建，任內會提出明確方案。

盧中止遷建烏日 遲無新方案

北區肉品市場遷建案昨在市議會進行專案報告，朝野議員包括謝明源等人均要求市府儘速辦理遷建。議員賴佳微說，前市長胡志強規劃遷建烏日，前市長林佳龍持續辦理，但盧秀燕主張不該遷建烏日而中止計畫，現址周遭人口稠密，民眾強烈要求遷建。

賴又說，肉品市場不管遷往何處，都會有居民反對，到時遷場又要被中止，盧秀燕承諾遷建的政見遙遙無期，應展現決心在年底前提出遷建案，否則乾脆關場；議員蔡耀頡也要求盧秀燕承諾四年內選址遷建。

議員陳文政表示，三月臨時會專案報告，對遷建部分僅簡短一頁說明，這次竟然「複製」、「貼上」一個月前的內容，還把「一○八年底提出新址名單、一○九年六月完成選址」等二個時間點刪掉，顯見經發局不承諾、不重視盧的遷建政見。

議員陳政顯也要求肉品市場應儘速遷建，未遷建前應先進行空污和排水改善，達到零污染，不能繼續擺爛，讓附近居民忍受臭味和污染。

盧秀燕表示，北區肉品市場太過老舊，且周圍人口密度過高，她自競選以來即堅持要遷址改建，以後不只是肉品市場，也是觀光工廠，四年任內會提出明確方案，但過渡時間的民生供應不中斷。

經發局說明，肉品公司重新評估適當地點中，預計二○二○年六月完成選址，會積極主動與當地居民溝通，化解疑慮，取得最大共識。遷場之前，會持續改善現址，維護鄰近區域生活品質。

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