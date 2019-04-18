〈南部〉《觀察筆記》逐鹿

2019-04-18

此際，郭台銘出場，給無趣無聊的總統選舉，增添幾分顏色。

開始變得有生氣，話題和議題橫越許多層面如中國如生意如兩岸如國防如經濟，瞬間拉開架式，橫切的、縱貫的、平面的，都要解剖這個人。

他活躍製造業，工廠一家家創設，國際性的大集團領導人，台灣歷來的中國政策、兩岸拆招、投資環境、工業扶植、經濟發展、賦稅制度，他感同身受；無疑地，他投入政海，會掀起一波波討論狂潮。

討論他，討論國民黨內的競爭，討論他的人緣，討論他在淡水河以南的支持度是否如北部一樣？高雄呢？韓國瑜市長的地盤上他可以長驅直入？

他跳下來，對藍色群眾與國民黨員是否如大旱望雲霓，是被等待被期望的人嗎？會有郭流開始匯集蕩漾的水勢澎湃一如韓流的強勁？

他重啟初選之門，王金平可以選到底，朱立倫也有問鼎之路，韓國瑜呢？徵召初選會在量身訂做嗎？跟郭台銘會狹路相逢一較長短？

眾英雄的逐鹿，測度出角逐者的治國理念，精彩了！（資深記者黃明裕）

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