〈北部〉《桃園》污水下水道施工 包商接管像「毀屋」

2019-04-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府水務局昨天在市議會進行工作報告，在桃園、蘆竹地區正全面施工的桃園地區污水下水道系統工程，被藍綠多位議員抨擊老是挖破管線，施工草率，且根本沒有交管計畫，更嚴重的是後巷接管，很多住戶接管後，屋內宛若歷經戰爭摧殘；水務局長劉振宇看到市議員李光達出示的照片後臉色沉重，當場允諾會要求包商將地面恢復原狀。

官員允要求包商恢復地面原狀

劉振宇表示，後巷接管施工，單側得要有七十五公分距離，由於很多要拆違建，為鼓勵民眾後巷接管，市府也辦理後巷美化工程，今年選定卅條後巷進行美化，希望能提高民眾意願；至於施工造成的交通堵塞，會要求施工單位做好交通維持計畫，並安排必要的工作人員疏導人車。

李光達出示民宅地面被挖出一條深溝的照片，水務局副局長李金靖看了照片說，照片中用戶的水路應該要前巷施工接管，廠商卻進行後巷施工，才會在屋內挖了長長的施工溝線，會要求廠商恢復原狀，露出地面配線箱也會下地，僅留清潔孔。

李金靖說，住家接管都會保留配管箱，箱內有三條管路，其中管徑較大的是接馬桶的糞管，接管後家中的化糞池就不必再使用，另外兩管為接廚房及浴室、洗衣機的管線，三管線均以重力排的方式排入污水下水道管線，不易堵塞，但久了難免有毛髮堵塞，因此保留清潔孔可以打開清理，不會對民眾生活造成不便。

議員批破壞地磚 回復也馬馬虎虎

市議員黃景熙表示，桃園四年來污水下水道接管率由五％提高到十七％，最大的阻力在後巷接管，畢竟很多要拆違建，民眾意願不高，建議市府除了提供後巷美化工程外，也要規劃更簡潔、便利施工方式，減少民眾不便；李光達則認為三管的設計不當，尤其糞管會造成滿屋臭味，更抨擊包商施工對屋內地磚大肆破壞，回復原狀過程也馬馬虎虎。

市議員萬美玲說，污水下水道工程開挖後，許多路面僅以鐵板覆蓋，導致騎機車民眾打滑摔傷，包商卻推託是騎車技術問題；市議員蘇家明也批評，管線單位沒做好交通疏導工作，上、下班時間開挖路段常嚴重塞車，開挖現場也沒有標示，非常危險。

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