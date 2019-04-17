〈北部〉中央補助1.8億 竹市推公宅包租代管

2019-04-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府獲內政部補助一點八一億餘元，從今年開始，為期三年，將推動公共住宅包租代管政策，鎖定低收入戶及弱勢家庭和就業就學有租屋需求者申請，低收入戶最高可享五折到七折租金，預計有八百戶受惠，此利多政策墊付提案已送市議會，只要市議會下週臨時會審議通過就可執行。

弱勢佔三成 預計800戶受惠

市府都發處長陳凱凌說，政府從二○一七年開始在六都推動公共住宅包租代管政策，因成效良好，今年起擴大推廣到各縣市，新竹市已獲中央一點八一億餘元的全額補助，從今年六月開始，為期三年，將提供八百戶有需求的低收入戶、弱勢家庭和就業就學青年申請，包括警察、消防等基層人員及一定所得以下者都可提出申請，其中低收入、弱勢家庭佔三成，其餘七成開放一般有需求者申請。

陳凱凌說，所謂公共住宅包租代管政策可分成包租與代管兩種，就是政府委託物業管理公司，由物業管理公司與房屋所有權人、即房東訂定包租或代管契約，由業者對外提供房屋物件給需求者選擇，最高租金以一萬五千元為例，若是包租，物業管理公司每個月需支付房東八折租金、即一萬兩千元，房東可委託業者代為管理、也可自行管理。

低收戶可享五折到七折租金

陳凱凌說，這項公共住宅政策，希望幫助在市場上找不到房子的弱勢家庭、老人或特殊境遇家庭和一定所得以下青年就業就學需求者，透過物業管理公司的媒合，協助找到出租房子，同時弱勢及低收入戶家庭，也可以市場租金的七折或五折承租房子，而折扣租金補貼就由政府負擔。一般基層警消及一定所得以下的就業青年和就學者，也可透過物業管理公司，租到合理價位及舒適的房子。

房東享房屋稅、地價稅等減免

陳凱凌說，這項公共住宅包租代管政策，三年將嘉惠八百戶需求者，中央已補助一點八一億餘元，包括提供弱勢家庭租金補貼及房東租屋修繕補貼和委外物業管理公司法院公證費用、租屋糾紛諮詢等，參與公共住宅包租代管政策的房東，則可享有房屋稅、地價稅及所得稅的減免，對房東和租屋者都是利多政策。

陳凱凌表示，這項公共住宅利多政策的墊付款提案已送進市議會，只要市議會下週召開臨時會審議通過，就可執行，將嘉惠有租屋需求的民眾，租到合理價位又舒適的房子，落實公共住宅政策。

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