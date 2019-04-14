〈中部〉攝影老師抓螢火蟲 放生給學員拍

2019-04-14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為了拍照效果，賞螢竟變成抓螢拍照，攝影班老師誇張行徑引發網友熱議。

一名網友昨天在臉書不公開社團「爆料公社」發文指出，他於本月十二日到阿里山鐵路「梨園寮車站」拍螢火蟲，下午時發現已有攝影班老師帶著滿滿的學員卡位在隧道口前等著拍美景，等到晚上七點多發現蟲況不如預期，攝影團其中一位老師竟然拿起蟲網到別處捕捉大量的螢火蟲，再到隧道口前「放生」給學員拍壯觀的螢火蟲照。

原PO見狀，便上前大聲喝止「不要抓牠們」，該名老師竟回嗆「螢火蟲少，哪有辦法」等，且該老師抓螢火蟲到隧道前時，不但沒有任何學員制止，多位學員竟附和「老師抓蟲來給我們了！」

原PO對此非常氣憤，大嘆「幾歲的人了，是非不分」；大多數網友也都覺得這樣破壞生態、圖利自身的行為實在太過自私。

梅山鄉生態達人王三華表示，螢火蟲相當脆弱，碰網就會造成傷害，用手抓時，其腳、翅膀也會斷裂，雖不見得會死亡，但成了殘障者，就無法再飛舞閃閃發光了。

王三華強調，小時候隨處可見螢火蟲，二十六年前返鄉定居時，卻發現「火金姑」不見了，經過多年保育，「火金姑」總算回來了，沒想到竟有賞螢團體如此粗魯對待螢火蟲，令人痛心，請遊客謹守不開燈、不主動碰觸、不抓螢火蟲的賞螢守則。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/