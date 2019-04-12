〈中部〉3天半走200公里 白沙屯媽抵朝天宮

2019-04-12

〔記者黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕「粉紅超跑」苗栗拱天宮白沙屯媽祖昨天中午在信眾「進哦！進哦！」聲中進入北港朝天宮，超過十萬名信眾湧入北港，總統蔡英文也徒步隨香步行五公里，讓小鎮熱鬧滾滾。

粉紅超跑時速7公里

拱天宮白沙屯媽祖徒步北港進香，每年都吸引數十萬名信徒朝聖，今年四月八日從白沙屯出發，三天半走了二百公里，昨天清晨五點從褒忠分駐所起駕，沿途受到信眾熱情歡迎，爭相鑽轎腳，許多民眾在住家前擺香案，鞭炮聲此起彼落，還有人施放五彩紙炮。

10萬信眾湧入北港

白沙屯媽祖每年進到北港一定停駕的北辰派出所，昨天早上六點不到就有信眾在現場等候迎接白沙屯媽祖，包括廣緣廚藝班十多位廚師在派出所對面現炒魷魚羹等熱食，白沙屯雲林至善文化協會人員分送平安餅，還有民眾及店家提供各種膳食、冷飲及水果，慈濟北港聯絡處志工也總動員，準備數千份素麵線糊、冷泡茶供香燈腳享用。

三進三出入朝天宮

白沙屯媽祖鑾轎昨天上午十點半抵達北港北辰派出所停駕，接著進入北港市區，重頭戲是進入朝天宮大殿前三進三出百米衝刺，廟前、廟內擠滿信眾觀看，並高喊「進哦！進哦！」媽祖鑾轎進入大殿，現場響起熱烈掌聲。

有多年隨香經驗的香燈腳表示，去年是「急行軍」，不到兩天就抵達北港，今年雖然走了三天半到達北港，仍是腳力及耐力大考驗，前天下午走了八小時沒停，而且時速近七公里，不少人是小跑步才跟得上，讓人真正見識到「粉紅超跑」的威力。

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