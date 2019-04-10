〈北部〉打破一家獨大 宜蘭有線電視新業者申請經營

2019-04-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣有線電視市場現僅「聯禾有線」經營，囊括全縣九萬收視戶；近期有新北市系統業者向國家通訊傳播委員會（NCC）遞交跨區經營申請，若順利通過執照審核、開台，宜蘭系統台將打破一家獨大局面；對此，聯禾有線總經理楊燦章則說，他們專注服務品質，不會怕其他業者競爭。

宜蘭有線電視市場目前由聯禾有線獨佔，根據NCC統計，全縣十六萬收視戶，聯禾擁有九萬四百四十七戶，其餘則為中華電信MOD或數位機上盒、衛星小耳朵等。目前聯禾有線收視戶，約三成集中在宜蘭、羅東等都會區。

新北市業者 申請跨區經營

據了解，有新北市的系統業者已向NCC申請跨區經營許可，也要搶食宜蘭大餅，由於都會區收視戶集中，佈線、拉攏新用戶等付出成本較低，新進業者首階段也是鎖定宜蘭、羅東佈局。

目前宜蘭有線電視收費上限費率每月五百卅五元，全年繳六千一百元。若有新業者加入，為搶客戶勢必會降價或祭出優惠，受惠最多的將是消費者。陳姓民眾說，單一業者獨佔全縣市場，若碰到訊號差等情況，無從選擇只能被迫接受，若有新業者進入宜蘭市場，選擇機會會較多。

聯禾：樂觀其成 不怕競爭

「不怕競爭！」楊燦章認為，有線電視市場在中華電信MOD加入後，競爭本就是常態，對於新業者加入他們樂觀其成，目前聯禾在宜蘭擁有線路及服務優勢，還會不定時推出折扣，優惠老客戶，不怕其他業者加入。

不過，即便新業者順利取得執照，仍得在籌設期內完成開台；熟悉有線電視運作的人士坦言，目前全縣雨水下水道都禁止佈設線路，若新進業者要鋪設收視線路，需申請開挖埋線，初期需付出龐大成本及時間，要順利開台還有一段長路要走。

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