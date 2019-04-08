〈北部〉砍樹蓋布農族家屋 林務局：專案核准

2019-04-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣文化局執行文化部「再造歷史現場」專案計畫，為修復玉山國家公園範圍內，布農族拉庫拉庫溪傳統領域的布農族傳統家屋，勇敢提出「國家公園內砍樹」提案，獲玉管處、林務局專案支持。雖然該案最近被民眾投訴「有人在國家公園砍樹」，為此文化局承辦人也犧牲假日，清明節上山掛告示牌，承辦人陳孟莉說，她希望跟民眾解釋清楚，「有問題，都可以打電話來問我」！

遊客投訴瓦拉米步道 多棵樹木被砍

玉管處最近接到遊客投訴，瓦拉米步道上佳心段多棵櫸木、樟木被放倒，樹木還有噴紅漆，登山遊客驚訝「國家公園內竟有人砍樹」，向玉管處投訴。但「砍樹」其實有經過核准，原來是花蓮縣文化局委託國立臺東大學，申請到文化部的「再造歷史現場」專案計畫，二○一七年起進行為期四年的「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，佳心舊社經過調查，至少有一百多處布農家屋遺址，去年十二月修復完成佳心舊社一處Istacipal家族家屋，是首次在國家公園轄區內修復的布農族石板屋，相當具有時代意義。

文化局：再造歷史現場計畫 申請砍樹

花蓮縣文化局文資科承辦人陳孟莉說，去年底完成的石板家屋，木結構是採購國外檜木，但過去布農族人興建家屋，從選擇樹種到取材都有傳統知識，為重現傳統因而向玉管處、林務局申請「現地採取」，以修繕家屋旁的附屬建物，獲玉管處、林務局支持並核准。

總共砍34棵 預計秋季進行修繕

她說，三月下旬六天時間共採取三十棵櫸木、四棵「障礙木」，目前放在步道邊，預計十五日到五月十日間將木頭搬運到佳心布農家屋旁存放等候乾燥，今年秋季後將著手修繕，目的是重現百年前布農族人在山區的生活場域。

林務局：協助部落恢復傳統家屋

林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，遺址位於卓溪鄉山風段三地號，為林務局秀姑巒事業區廿九林班造林地，一九八一年劃入玉山國家公園，基於協助部落恢復傳統家屋的建造技術、工法的傳承，林務局在協請玉管處同意後，依「國有林林產物處分規則」第四條，專案核准該計畫採取臺灣櫸及路徑上的障礙木，也符合目前國際FSC認證中，森林經營需兼顧原住民族權利、社區關係等原則。

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