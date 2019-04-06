〈南部〉讓寵物安息 民代催生高市寵物生命園區

2019-04-06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕根據行政院農委會調查，台灣本島寵物狗一百七十七萬隻、寵物貓七十三萬隻，合計超過兩百五十萬隻，今年十月底時，這些需要被照顧的毛小孩將達兩百七十萬隻，超過國內兒童總人數的兩百六十二萬。立委邱志偉、高市議員高閔琳邀集相關單位會商，希望能在燕巢區深水軍人公墓內設置「寵物生命紀念園區」，讓過世的毛小孩能有安息之地。

邱志偉表示，除了部分民間的動物屍體火化，很多人只能將寵物屍體裝袋，偷偷丟進垃圾車，依照一般廢棄物和垃圾一起焚化，這樣的做法讓許多人不忍，久久不能平復失去「親屬」的悲痛。

目前高市府規劃在燕巢區深水軍人公墓範圍內的殯葬用地，設置面積兩千四百九十平方公尺的「寵物生命紀念園區」，讓寵物生命結束後，可以綠色環保方式埋葬，有安息處所供主人懷念。

高閔琳說，自己去年剛送走養了十八年的愛犬毛毛，切身感受失去毛小孩的悲痛；期待透過積極推動全國第一座「寵物生命紀念園區」，讓更多毛小孩能以樹葬的環保方式合法安葬，也讓市民能安心、妥適地安排毛小孩的身後事。

高閔琳表示，農委會已補助五十萬元先期規劃費，園區工程已規劃完畢，但總經費仍需八百一十萬元，因營建工程經費不足，邱志偉會再向農委會爭取補助，希望能早日建置全國首座寵物生命紀念園區。

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